В Миргороде слышали взрыв во время тревоги

В Украине объявили об угрозе баллистики, тревога во многих областях. Что известно о взрывах в Миргороде вечером 12 мая – расскажет 24 Канал.

Что известно

Вечером пол-Украины охватила тревога, как и несколько часов назад. О взрыве в Миргороде на Полтавщине сообщили корреспонденты Суспильного в 20:47.

Воздушные силы в восемь вечера предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока. Через сорок минут написали, что на Полтавщину летит ракета. Третье сообщение касалось угрозы непосредственно для города.

Миргород – в укрытие!

– призвали ВС.