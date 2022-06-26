В Мюнхене на акции перед саммитом G7 задержали девять человек

В Мюнхене на демонстрации, которая прошла перед саммитом "Группы семи", задержали девять человек, нарушавших правила мирных собраний.

Акции протеста перед саммитом G7

Около 4000 человек собрались в Мюнхене на демонстрацию перед началом саммита G7. Они выкрикивали экологические лозунги по поводу отказа от ископаемого топлива, сохранения разнообразия животных и растений, социальной справедливости и борьбы с голодом.

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В полиции сообщили, что задержали девять человек из-за нападений на полицию или нарушения масочного режима. Один из арестов вызвал короткую драку в конце марша протеста. Правоохранители применили резиновые палки, а демонстранты зажгли дымовые шашки, двое офицеров получили легкие ранения.

В полиции сообщили, что против нарушителей возбуждено дело. А спикер протестного альянса "Стоп G7 Эльмау" осудила "насильственные действия полиции". По оценкам организаторов протестов, участие в акциях приняло 6 000 человек, но накануне они заявляли, что ожидают 25 тысяч протестующих.

Саммит G7: что известно

В замке Эльмау в баварских Альпах начался саммит лидеров G7 – США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Японии. Также на встрече присутствуют президент Еврокомиссии Урсула фор дер Ляqен и председатель Европейского Совета Шарль Мишель. Также были приглашены представители власти Индонезии, Индии, Сенегала, Аргентины и Южно-Африканской Республики.

На встрече обсудят российское полномасштабное вторжение в Украину, мировой всплеск инфляции, проблемы рецессии и растущую угрозу со стороны Китая, который угрожает Тайваню.

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На саммите предстоит обсудить внедрение плана Маршалла для Украины. Также ранее Джо Байден анонсировал, что лидеры "Большой семерки" могут договориться об эмбарго на российское золото. Экспорт этого ценного металла приносит Москве десятки миллиардов долларов.

После встречи в Эльмау лидеры страны отправятся в Мадрид, где стартует важный саммит НАТО, на котором примут новую стратегическую концепцию Альянса.

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