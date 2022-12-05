В МИДе отреагировали на падение ракеты в Молдове
Россия 5 декабря массированно атаковала Украину. Одна из ракет упала на территории Молдовы.
В Министерстве иностранных дел прокомментировали инцидент для 24 канала. В ведомстве подчеркнули – ракетный террор грозит не только Украине.
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"Украина должна как можно быстрее получить современные системы противоракетной и противовоздушной обороны, которые будут спасать жизнь людей, защищать критическую инфраструктуру и предотвратить дальнейшие ракетные обстрелы со стороны России", – сказали в МИД.
Что известно о ракете в Молдове
Ракету обнаружила пограничная служба Молдовы. Она упала во фруктовом саду возле города Бричаны. Сейчас место инцидента оцепили. Там будут работать специализированные службы МВД, саперы и спасатели.
Местное издание Moldova Liberă сообщило, что упала ракета типа С-300. Однако официальной информации от власти еще не было.
Мониторинговая группа monitor отметила, что упавшая у Бричан ракета это разгонным блоком ПВО С-300, а не крылатой.
Как российско-украинская война влияет на Молдову: последние новости
- В ходе ракетных обстрелов 5 декабря молдавская энергетическая компания Moldelectrica сообщила о возможных отключениях электроэнергии.
- Молдова готовится к дефициту электроэнергии на 74%. Молдавский журналист "RISE.Молдова" Владимир Тхорик сказал, что после каждой ракетной атаки по Украине происходит автоматическое отключение систем электроснабжения.
- Страна уже погружалась во тьму после ракетных обстрелов 23 ноября. Об этом сообщал министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спину.
- Энергосистемы Украины и Молдовы объединены. Они работают синхронно с европейской континентальной сетью.