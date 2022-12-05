В МИДе отреагировали на падение ракеты в Молдове

5 декабря 2022, 17:09
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Россия 5 декабря массированно атаковала Украину. Одна из ракет упала на территории Молдовы.

В Министерстве иностранных дел прокомментировали инцидент для 24 канала. В ведомстве подчеркнули – ракетный террор грозит не только Украине.

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"Украина должна как можно быстрее получить современные системы противоракетной и противовоздушной обороны, которые будут спасать жизнь людей, защищать критическую инфраструктуру и предотвратить дальнейшие ракетные обстрелы со стороны России", – сказали в МИД.

Что известно о ракете в Молдове

Ракету обнаружила пограничная служба Молдовы. Она упала во фруктовом саду возле города Бричаны. Сейчас место инцидента оцепили. Там будут работать специализированные службы МВД, саперы и спасатели.

Местное издание Moldova Liberă сообщило, что упала ракета типа С-300. Однако официальной информации от власти еще не было.

Мониторинговая группа monitor отметила, что упавшая у Бричан ракета это разгонным блоком ПВО С-300, а не крылатой.

Как российско-украинская война влияет на Молдову: последние новости

  • В ходе ракетных обстрелов 5 декабря молдавская энергетическая компания Moldelectrica сообщила о возможных отключениях электроэнергии.
  • Молдова готовится к дефициту электроэнергии на 74%. Молдавский журналист "RISE.Молдова" Владимир Тхорик сказал, что после каждой ракетной атаки по Украине происходит автоматическое отключение систем электроснабжения.
  • Страна уже погружалась во тьму после ракетных обстрелов 23 ноября. Об этом сообщал министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спину.
  • Энергосистемы Украины и Молдовы объединены. Они работают синхронно с европейской континентальной сетью.

Автор: Марія Масюк