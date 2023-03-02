Парламент Молдовы осудил агрессию России против Украины

Парламент Молдовы 2 марта принял декларацию, осуждающую агрессивные действия России против Украины. Текст был предложен партией PAS Май Санду 24 февраля, в годовщину начала полномасштабной войны.

Декларация заявляет, что Россия совершает агрессию против Украины с 2014 года, а с 2022 года она переросла в полномасштабную войну. Она также осуждает действия России как военные преступления и нарушение международного права.

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Декларация призывает Россию прекратить войну и вывести свои войска с территории Украины в пределах международно признанных границ.

Блок коммунистов и социалистов ПКРМ-ПСРМ 1 марта зарегистрировал свою собственную декларацию "о гарантиях сохранения мира в Молдове", а депутат-коммунист Владимир Воронин предлагал создать комиссию по наработке общего текста декларации.

Однако спикер ответил им, чтобы они "осмелились называть вещи своими именами". После этого депутаты из блока коммунистов и социалистов демонстративно вышли из зала, потому что голосование проводилось только членами парламентского большинства.

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На решение парламента Молдовы отреагировал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он поблагодарил парламент Молдовы "за принятие декларации, осуждающей российскую вооруженную агрессию в Украине и призывающей к немедленному прекращению военных действий в Украине и выводу российских войск с международно признанной территории Украины".

Депутаты парламента Молдовы подрались во время голосования в первом чтении за проект об отказе от названия "молдавский язык". Проект от правящей партии PAS предусматривает изменение названия "молдавский язык" на "румынский язык".

Во время презентации законопроекта к трибуне вышли ранее ушедшие из зала депутаты коммунистов и социалистов с плакатами с призывом к референдуму и досрочным выборам. На одном из плакатов написали "Moldova. Moldoveni. Moldovenesc" ("Молдова. Молдаване. Молдовская").

Один из депутатов от парламентского большинства подскочил к ним и выхватил плакат у "социалиста", началась потасовка. Депутат PAS попыталась продолжить презентацию проекта, но микрофон заняла депутат от коммунистов и начала выкрикивать "Молдова, Молдова". Микрофон затем выключили.

Спикер Игорь Гросу призвал депутатов успокоиться. Часть вернулась на места, оппозиция продолжала блокировать трибуну. В конце концов, проект одобрили в первом чтении 55 голосами депутатов PAS.

Согласно документу слова "государственный язык", "официальный язык" и "родной язык" в любой грамматической форме, где речь идет о государственном языке Республики Молдова, заменяются словами "румынский язык" в соответствующей грамматической форме.

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Какое еще важное решение приняла Молдова

Осенью 2022 года президент Молдовы Майя Санду утвердила запрет на георгиевскую ленту на территории страны, ранее поддержанную парламентом страны.

Также в Молдове запретили символы V и Z, которыми пользуются войска России в войне против Украины. Полиция Молдовы обещает штрафовать всех граждан страны в случае использования ими запрещенной центральной властью георгиевской ленты.

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