Работает российская агентура: в Кишиневе снова облили краской здания госучреждений

В Молдове снова подверглись вандализму здания государственных учреждений. В ночь на 28 сентября неизвестные облили здания общественной компании Teleradio Moldova и Высшей судебной палаты.

В Генеральном инспекторате полиции сообщили, что правоохранители уже определили круг подозреваемых и проводят необходимые правовые действия, пишет NewsMaker.

Смотрите также "Чего вы вообще здесь стоите?": житель Молдовы проучил российских "миротворцев" в Приднестровье

Вандализм в Молдове: при чем здесь Россия

В ночь на 28 сентября неизвестные залили входные двери компании Teleradio Moldova и Высшей судебной палаты красной краской.

После этого инцидента в полиции отметили, что количество людей, которых в России учили организовывать протесты и дестабилизировать ситуацию, значительно больше, чем считалось ранее.

Напомним, что в Молдове в ночь на 27 сентября двое мужчин обрисовали правительственные здания желтыми и синими красками.

Полиция задержала виновников и один из них рассказал, что отвечал за поиск молодых людей, которые должны были получить в Москве инструкции о дестабилизации ситуации во время протестов.

Всего, по его словам, с ним на обучение в Москву ездили 20 граждан Молдовы, которых учили организовывать протесты в Кишиневе и "расшатывать" их.

Сейчас правоохранители установили личности 13 этих людей.