Зеленский и Санду обсудили падение российской ракеты в Молдове

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Молдовы Майей Санду. Лидеры государств обсудили недавний инцидент по падению российской ракеты на территории Молдовы.

Телефонный разговор прошел 3 ноября. В частности, политики обсудили недавний инцидент по падению российской ракеты на территории Молдовы во время массированного ракетного обстрела Украины 31 октября.

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О чем говорили Зеленский и Санду

Президенты Украины и Молдовы обсудили вопросы безопасности и энергетики, в том числе вызовы, которые встали перед двумя странами.

Отдельно главы государств обсудили ракетный террор россиян, затрагивающий и Молдову.

Обсудили с Президентом Молдовы Майей Санду текущие энергетические и вызовы безопасности для наших стран. Рассказал о российском воздушном терроре, который сейчас задел и Молдову. Обменялись оценками падения ракеты на ее территории,

– сообщил Зеленский.

Российская ракета упала в Молдове: что известно

Во время массированного ракетного удара по Украине 31 октября силы ПВО сбили российскую ракету, упавшую на территории населенного пункта Наславча в Молдове вблизи украинской границы в районе Винницкой области. В результате падения ракеты в нескольких домах выбило окна.

В то же время в Минобороны Молдовы сообщили, что их системы наблюдения не зафиксировали нарушения воздушного пространства. Однако МИД Молдовы решил объявить персоной нон грата российского посла Олега Васнецова и выслать его из страны после атаки.

В ВСУ заявили, что Россия использует воздушное пространство Молдовы для атак Украины. Кроме того, в Румынии постоянно замечают российские беспилотники.

Стоит отметить, что во время массового ракетного удара по Украине 10 октября 3 российской ракеты пролетели через территорию Молдовы . Поэтому МИД страны вызвал российского посла для объяснений инцидента. Тогда же министр обороны страны Анатолий Носатый отметил, что у Молдовы есть оборудование для обнаружения ракет, однако эффективных систем ПВО для их сбития не хватает – вооружение устаревшее. Потому и эти ракеты сбить не удалось.

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