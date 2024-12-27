Энергокризис в Молдове: население страны обязали экономить свет в час пик

Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдовы 27 декабря приняла меры, которые должны снизить потребление электроэнергии. Их будут применять в час пик.

Согласно решению комиссии, ограничения потребления электроэнергии будут вводить с 07:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NewsMaker.

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Какие меры экономии электроэнергии введут в Молдове

В частности, в общественных и торговых зданиях обяжут уменьшить внутреннее освещение минимум на 30% и выключать его, когда в помещении никого нет.

В час пик в Молдове также будут приостанавливать работу эскалаторов и выключать освещение витрин, декоративное, архитектурное, рекламное освещение, за исключением вывесок в нерабочее время. В местах, где это не будет угрожать безопасности граждан, сократят использование уличного света.

Кроме этого, меры экономии будут распространяться и на предприятия водоснабжения и канализации. Они должны настроить режим работы насосов накопительных резервуаров, чтобы минимизировать потребление в час пик.

В решении комиссии говорится, что центральные и местные органы власти Молдовы должны оценить возможности и принять меры для сокращения потребления электроэнергии "без ущерба для безопасности, здоровья граждан или функционирования основных услуг".

Отметим, что с 16 декабря в Молдове на два месяца ввели режим чрезвычайного положения. Одной из причин такого решения являются проблемы с транспортировкой российского газа.