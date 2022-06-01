В море уже есть яд, – советник мэра Мариуполя предупредил о новой фазе экологической катастрофы

Временно оккупированный Мариуполь переходит в новую фазу экологической катастрофы, ухудшается и гуманитарная ситуация. Все это – последствия российской агрессии.

К сожалению, с каждым днем становится все хуже. Об этом 24 канала рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Ассоциация семей защитников "Азовстали" начала свою деятельность

По его словам, кафиры сейчас начали расконсервировать полигон для мусора. Его временно закрыли, потому что он нес угрозу для канализационного коллектора. Именно туда они собираются свозить уничтоженные дома, которые они сами разрушили.

Это ставит под еще большую угрозу, что он таки обвалится и город вообще останется без утечки канализации, добавил Андрющенко.

С другой стороны, мы уже фиксируем определенные "колокольчики". Мы видим, что у нас уже есть "морг приазовских дельфинов". Учитывая время года, еще вообще рано для них, нет такой жары,

– сказал советник мэра города.

Это указывает на то, что море уже содержит в себе яд . Может быть, даже холеру.

"Это подтверждает, что угроза переходит в новую фазу эпидемии", – добавил он.

Что говорят ученые

Специалисты говорят, что массовая гибель дельфинов – это последствия химического воздействия загрязнителей, попадающих в море во время боевых действий. Это могут быть химические соединения от боеприпасов или химические соединения, выносимые в море по рекам и с побережья из-за разрушения промышленных или сельскохозяйственных объектов.

Однако на этом этапе уверенно говорить о причинах нельзя. Ученые рассматривают несколько возможных групп причин, среди которых инфекционные заболевания, то есть эпизоотия какой-либо инфекции. Причиной может стать острая интоксикация, то есть попадание токсинов, загрязнителей в море.

Гибель дельфинов может быть следствием акустической травмы. В этом случае, скорее всего, результат действий российских военных кораблей,

Мариуполь на пороге глобальной экологической катастрофы

Одна из главных угроз – тела погибших от рук российских кафиров людей, ведь трупный яд может попадать в водопроводные системы, подземные источники, а также реки и моря.

Вторая проблема – разрушенные насосные станции перекачки канализационных стоков или их затопление.

По оценкам ВОЗ , до 10 тысяч мариупольцев могут умереть из-за инфекционных болезней.

Важно – россияне превратили Мариуполь в огромный морг: смотрите видео