Ни в одном из трех морей нет носителей крылатых ракет, – Плетенчук о причинах "затишья"

Вероятность массированных ракетных обстрелов пока низкая, ведь Россия вывела из моря все ракетоносители. Такое "затишье" в Воздушных силах рассматривают в контексте нескольких причин.

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала "Рада" подчеркнул, что ситуация в море стабильная, информирует 24 Канал.

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Ситуация стабильная. По состоянию на данный момент в море находится три единицы. Интересен же тот факт, что ни в одном из трех морей, включая Средиземное море, нет носителей крылатых ракет вообще,

– подчеркнул Плетенчук.

Кроме того, по словам спикера, в Черном море портится погода, а потому присутствие кораблей минимальное и это вполне оправдано.

Плетенчук уточнил, что вокруг Керченского моста россияне сейчас расположили всего три единицы, что на удивление мало, ведь обычно враг держит здесь 8 – 10 кораблей.

Кроме того, среди причин "затишья" помимо погоды, Плетенчук назвал окончание учебного года на флоте. Или это связано с тем, что приехала комиссия Генштаба из Москвы. В ВМС ВСУ рассматривают все варианты.

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