Ни в одном из трех морей нет носителей крылатых ракет, – Плетенчук о причинах "затишья"
Вероятность массированных ракетных обстрелов пока низкая, ведь Россия вывела из моря все ракетоносители. Такое "затишье" в Воздушных силах рассматривают в контексте нескольких причин.
Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала "Рада" подчеркнул, что ситуация в море стабильная, информирует 24 Канал.
Смотрите также В бухте Севастополя дымит российский корабль: названы главные версии
Ситуация стабильная. По состоянию на данный момент в море находится три единицы. Интересен же тот факт, что ни в одном из трех морей, включая Средиземное море, нет носителей крылатых ракет вообще,
– подчеркнул Плетенчук.
Кроме того, по словам спикера, в Черном море портится погода, а потому присутствие кораблей минимальное и это вполне оправдано.
Плетенчук уточнил, что вокруг Керченского моста россияне сейчас расположили всего три единицы, что на удивление мало, ведь обычно враг держит здесь 8 – 10 кораблей.
Кроме того, среди причин "затишья" помимо погоды, Плетенчук назвал окончание учебного года на флоте. Или это связано с тем, что приехала комиссия Генштаба из Москвы. В ВМС ВСУ рассматривают все варианты.
Больше о ситуации в море
- В Черном море на боевом дежурстве находятся два вражеских корабля, среди которых нет носителей крылатых ракет типа "Калибр".
- Также Военно-морские силы ВСУ сообщили, что в Азовском море один вражеский корабль; в Средиземном море – два вражеских корабля, среди которых носители крылатых ракет "Калибр" тоже отсутствуют.
- Отмечают, что в течение суток в интересах России проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили: к Азовскому морю – 17 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор; к Черному морю – 25 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор.