Отец "постарался": в России ребенок родился с пулей в животе

В Московской области малыш родился с пулей в животе, потому что его отцу захотелось пострелять из пневматического оружия. Необычную историю рассказывают росСМИ.

Под Москвой в областном центре охраны материнства и детства хирурги удалили пулю из тела новорожденного ребенка.

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Что предшествовало

Во время выяснения обстоятельств, как пуля оказалась в животе малыша, стали известны следующие детали.

Отец новорожденного тренировался на заднем дворе дома, стреляя по мишеням из пневматического оружия. Пуля случайно отрекошетила и попала в живот его жене, которая находилась на 30-й неделе беременности.

Родители обратились за медицинской помощью. Врачи установили, что опасности для жизни и здоровья мамы и ребенка не было, поэтому решили, что женщина должна рожать сама в стандартные сроки.

После рождения ребенка, ей провели операцию и удалили пулю.

К слову, 26 июля на Красной площади возле мавзолея Ленина глава научного института хотел совершить самосожжение.