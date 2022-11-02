Согнуло как жестянку: в Москве грузовик протаранил такси, есть жертвы

В Москве по улице 1905 года произошла масштабная авария. Грузовик на большой скорости протаранил машину такси, а та от мощного удара влетела в автобус.

Авария произошла 2 ноября и попала на камеры видеонаблюдения, передают российские телеграм-каналы.

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На обнародованных кадрах видно, как автомобиль такси останавливается в правом ряду перед остановкой, где стоит автобус. В такси садится пассажир, а через несколько секунд в автомобиль врезается грузовик. От удара легковушку проносит на несколько метров вперед, после чего она таранит автобус.

Что известно о жертвах

По предварительной информации, погиб водитель и пассажир такси. На месте работают правоохранители и экстренные службы. Движение в районе места аварии не затруднено.

Момент жуткой аварии: смотрите видео

Что происходит на месте происшествия: смотрите видео

Отметим, что 30 октября в Татарске Новосибирской области депутат "Единой России" сбил ребенка и оставил его умирать на дороге. Местные жители сообщили, что ребенка доставили в реанимацию с переломом бедра и черепно-мозговой травмой.

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