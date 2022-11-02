Аварія сталася 2 листопада і потрапила на камери відеоспостереження, передають російські телеграм-канали.

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На оприлюднених кадрах видно, як автомобіль таксі зупиняється у правій смузі перед зупинкою, де стоїть автобус. У таксі сідає пасажир, а за кілька секунд в автомобіль врізається вантажівка. Від удару легковик проносить на кілька метрів уперед, після чого він таранить автобус.

Що відомо про жертв

За попередньою інформацією, загинув водій та пасажир таксі. На місці працюють правоохоронці та екстрені служби. Рух у районі місця аварії не ускладнений.

Момент моторошної аварії: дивіться відео

Що відбувається на місці події: дивіться відео

Зауважимо, що 30 жовтня у Татарську Новосибірської області депутат "Єдиної Росії" збив дитину та залишив її помирати на дорозі. Місцеві жителі повідомили, що дитину доставили в реанімацію з переломом бедра та черепно-мозковою травмою.

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