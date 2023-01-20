Эхо Рязани: в Bloomberg объяснили, почему в России взялись усиливать ПВО Москвы

Украинцев изрядно повеселили фото с системами ПВО, которые помещают на крышах домов в Москве на 11 месяц полномасштабной войны. Однако в Кремле взялись вытаскивать "Панцирь-С1" на крыши не просто так.

Журналисты со ссылкой на анонимные источники сообщили, что Россия буквально опасается беспилотников. Именно они стали причиной того, что на крышу российского минобороны затащили ЗРК.

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Почему россияне так боятся

Причиной панического развертывания дополнительных систем ПВО в Москве и ее окрестностях стали визиты "хлопка" в Саратов (около 800 километров от Москвы) и Рязань (около 200 километров от российской столицы).

Россия обвинила Украину во взрывах на авиабазах Саратова и Рязани и заявила об атаке беспилотниками. После этого Кремль решил усилить ПВО Москвы ввиду того, насколько близко подошел "хлопок" к российской столице.

Стоит отметить, что российские журналисты решили поинтересоваться у спикера диктатора Путина Дмитрия Пескова, почему в Москве на крышах домов начали появляться ЗРК, на что тот не захотел отвечать и направил их в минобороны. Кстати, на крыше этого ведомства также развернули ЗРК "Панцирь-С1".

В Москве усиливают ПВО: главное

На днях в сети появились фото и видео, где видно, что на крыши зданий в Москве начали устанавливать системы ПВО. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что "Панцирь-С1", который разворачивают россияне, не имеет большого радиуса действия. Он может оказаться эффективным для ликвидации беспилотников. Также Игнат потролил россиян, мол "паники нет".

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на происходящее в Москве. Политик отметил, что когда-то глава МИД России обвинял Украину в размещении систем ПВО в жилых кварталах и говорил о незаконности таких действий, так что теперь ему стоило бы объяснить, что происходит. Кроме того, Подоляк поинтересовался, не желают ли Путин и Песков объяснить россиянам концепцию "трехдневной спецоперации", когда на 11-й месяц ее проведения в Москве усиливают ПВО.