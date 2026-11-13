В Москве взорвали секретаря экс-премьера Украины Азарова, – СМИ

Утром 13 ноября в Москве взорвался автомобиль. Водитель получил ранение – его госпитализировали.

Как сообщают телеграммы-каналы, внедорожник Toyota Fortuner взорвался на Кировоградской улице в районе Чертаново. По одной из версий, водителя взрывной волной выбросило из салона на проезжую часть. По другой версии – мужчина сам выбрался из автомобиля.

Что известно о взрыве автомобиля в Москве 13 ноября?

Причина взрыва пока неизвестна, однако близкий к российским силовикам канал Mash сообщает, что под автомобилем сдетонировало самодельное взрывное устройство, прикрепленное к днищу.

Мощность взрывчатки могла составить около 300 граммов. Устройство могли привести в действие дистанционно.

В Чертаново взорвалось авто / Фото из сети

Предварительно, взорвавшееся авто принадлежит 72-летнему Сергею Заворотному. Это российский публицист, кандидат исторических наук, бывший сотрудник Госдумы России и пресс-секретарь экс-премьера Украины Николая Азарова.

Годами Заворотный продвигал антиукраинскую пропаганду, называл Евромайдан государственным переворотом, обвинял Запад во внешнем управлении Украиной и возглавлял пророссийский информационный ресурс "Антифашист".

Также журналист является соавтором книги "Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину".

В настоящее время Заворотный занимает должность директора центра информационных технологий Приморского ГАТУ.

Отмечается, что водитель автомобиля выжил, однако находится в тяжелом состоянии. У него якобы осколочные ранения груди и спины, а также сильное повреждение ног.

Что происходит на улице Кировоградской, где взорвался автомобиль: смотрите видео

По данным российских каналов, Сергей Заворотный ехал на дачу за город к родственникам – за полчаса до взрыва он разговаривал с товарищем по телефону. По словам близких, раньше ему никаких угроз не поступало.

Напомним, только накануне под Санкт-Петербургом в результате подрыва авто погиб офицер 6-й армии ВВС и ПВО России, главный штурман соединения полковник Дмитрий Лободин.