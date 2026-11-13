У Москві підірвали секретаря експрем'єра України Азарова, – ЗМІ

Як повідомляють телеграм-канали, позашляховик Toyota Fortuner вибухнув на Кіровоградській вулиці в районі Чертанове. За однією з версій, водія вибуховою хвилею викинуло із салону на проїжджу частину. За іншою версією – чоловік сам вибрався з автомобіля.

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Причина вибуху наразі невідома, проте близький до російських силовиків канал Mash повідомляє, що під автомобілем здетонував саморобний вибуховий пристрій, прикріплений до днища.

Потужність вибухівки могла становити близько 300 грамів. Пристрій могли привести в дію дистанційно.

У Чертаново вибухнуло авто / Фото з мережі

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Попередньо, авто, що вибухнуло, належить 72-річному Сергію Заворотному. Це російський публіцист, кандидат історичних наук, колишній співробітник Держдуми Росії та прессекретар експрем'єра України Миколи Азарова.

Роками Заворотний просував антиукраїнську пропаганду, називав Євромайдан державним переворотом, звинувачував Захід у зовнішньому управлінні Україною та очолював проросійський інформаційний ресурс "Антифашист".

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Також журналіст є співавтором книги "Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину".

Нині Заворотний займає посаду директора центру інформаційних технологій Приморського ДАТУ.

Зазначається, що водій автівки вижив, однак перебуває у важкому стані. У нього нібито осколкові поранення грудей та спини, а також сильне пошкодження ніг.

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За даними російських каналів, Сергій Заворотний їхав на дачу за місто до родичів – за півгодини до вибуху він розмовляв із товаришем по телефону.

За словами близьких, раніше йому жодних загроз не надходило.

Нагадаємо, лише напередодні під Санкт-Петербургом внаслідок підриву авто загинув офіцер 6-ї армії ВПС і ППО Росії, головний штурман з'єднання полковник Дмитро Лободін.