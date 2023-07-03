Кричал "Слава Украине": в Москве задержали военного за украинские лозунги

В Москве задержан российский военнослужащий, который вместе с другом кричал "Слава Украине". Мужчины вылезли на крышу одного из домов и начали выкрикивать украинские лозунги.

Российские телеграм-каналы заявляют, что инцидент произошел в Москве 1 июля. Против мужчин уже возбудили дело, сообщает 24 Канал.

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Кричали "Слава Украине" на крыше здания

Днем 1 июля двое мужчин залезли на крышу здания и начали выкрикивать украинские лозунги. После этого они стали бросаться в прохожих подручными предметами. Инцидент произошел на Кудринской площади.

Прохожие сразу вызвали правоохранителей, задержавших "нарушителей". Как выяснилось, хулиганами оказались уроженцы Челябинской области – 27-летний Денис Волков и 25-летний Станислав Механцев.

На Волкова составили протокол за "дискредитацию российской армии", а вот его вторую повезло меньше. Механцев – военнослужащий и сейчас служит в Москве. Против него уже открыли производство и передали дело в военную комендатуру.

На Красной площади кричали украинские лозунги

Это не первый случай, когда из уст россиян звучат украинские лозунги. К примеру, в сакральный день 9 мая в Москве девочка выкрикивала "Слава Украине".

Журналист так называемого оппозиционного канала заявил, что во время парада возле него была семья – отец и маленькая девочка. В какой-то момент она вернулась к отцу и сказала: "Слава Украине". Ужасный мужчина быстро пытался исправить дочь, но стоящие рядом люди услышали украинский лозунг.

И таких случаев в России было много. В то же время на Красной площади задержали мужчину из-за украинского флага. Активист держал украинский флаг у станции метро "Тверская", когда его задержали правоохранители.

Как впоследствии рассказал активист, его дважды избили полицейские. Сначала – во время задержания на площади, а второй – в автозаке. Правоохранители также угрожали ему, что возбудят уголовное дело за экстремизм, однако после издевательств мужчину отпустили. Кроме того, неоднократно задерживали в Москве людей за синюю и желтую одежду. В сакральный день 9 мая задержали по меньшей мере 3 человека.