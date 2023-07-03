Російські телеграм-канали заявляють, що інцидент стався у Москві 1 липня. Проти чоловіків вже відкрили справу, повідомляє 24 Канал.

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Кричали "Слава Україні" на даху будівлі

Удень 1 липня двоє чоловіків залізли на дах будівлі й почали викрикувати українські гасла. Після цього вони почали кидатися у перехожих підручними предметами. Інцидент стався на Кудринській площі.

Перехожі відразу викликали правоохоронців, які затримали "порушників". Як з'ясувалося, хуліганами виявилися уродженці Челябінської області – 27-річний Денис Волков та 25-річний Станіслав Механцев.

На Волкова склали протокол за "дискредитацію російської армії", а ось його другу – пощастило менше. Механцев – військовослужбовець і зараз служить у Москві. Проти нього вже відкрили провадження й передали справу до військової комендатури.

На Червоній площі кричали українські гасла

Це не перший випадок, коли з вуст росіян звучать українські гасла. До прикладу, у сакральний день 9 травня у Москві дівчинка викрикувала "Слава Україні".

Журналіст так званого опозиційного каналу заявив, що під час параду біля нього була сім'я – батько й маленька дівчинка. У якийсь момент вона повернулася до батька й сказала: "Слава Україні". Нажаханий чоловік швидко намагався виправити доньку, але люди, які стояли поруч, почули українське гасло.

І таких випадків у Росії було чимало. В той самий час на Червоній площі затримали чоловіка через український прапор. Активіст тримав український стяг поблизу станції метро "Тверская", коли його затримали правоохоронці.

Як згодом розповів активіст, його двічі побили поліцейські. Спершу – під час затримання на площі, а вдруге – в автозаку. Правоохоронці також погрожували йому, що відкриють кримінальну справу за екстремізм, проте після знущань чоловіка відпустили. Окрім того, неодноразово затримували у Москві людей за синій та жовтий одяг. У сакральний день 9 травня затримали щонайменше 3 людей.