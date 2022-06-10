Угрозы повторного наступления России на Киев – нет
Соответствующую информацию озвучил глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский. Он заявил, что ракетные удары России в любой момент могут поразить Киев, поскольку целью может стать любое место в Украине.
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Издание The Guardian уточнило заявление Монастырского по поводу потенциальных ракетных ударов России по Киеву. Министр сказал, что россияне могут ударить по правительственному кварталу и историческому центру Киева.
Глава МВД подчеркнул, что в настоящее время нет угрозы повторного наступления российских оккупантов на Киев. По его словам, на северной границе Украины не отмечено сосредоточение войск. Вместе с тем, Монастырский не исключил каких-либо сценариев.
Идет серьезная подготовка – подготовка линии обороны, подготовка войск, которые останутся в Киеве и городе.
– сообщил Монастырский.
Россияне 5 июня ударили по Киеву
- Российские захватчики 5 июня в очередной раз атаковали Киев . Войска агрессора ударили по столице Украины утром, выпустив ракеты из Каспийского моря.
- Сообщалось, что кафиры, вероятно, нанесли удар с самолетов Ту-95 по Дарницкому и Днепровскому районам столицы.
- Подразделения противовоздушной обороны сбили одну вражескую ракету над Обуховским районом Киевской области. К сожалению, другими ракетами вооруженные силы России, как сообщили в МВД, попали в завод и военный объект.
- Особенно цинично, что российская ракета, которую они направили на Киев, пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС.
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что нужно понимать, что угроза для Киева со стороны России теперь будет всегда .
- Маляр объясняла, что захват Киева – это самый простой путь для России установить контроль над Украиной . В то же время заместитель Алексея Резникова также констатировала, что в настоящее время угрозы повторного наступления россияне на столицу нет.
- Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в Киевской области информировал, что в Киевской области в круглосуточном усиленном режиме работает оперативный штаб . Оборонные линии столичного региона укреплены, а также усилен личный состав украинских военных.