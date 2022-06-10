Загрози повторного наступу Росії на Київ – немає

Відповідну інформацію озвучив глава Міністерства внутрішніх справ України Денис Монастирський. Він заявив, що ракетні удари з боку Росії у будь-який момент можуть вразити Київ, оскільки ціллю може стати будь-яке місце в Україні.

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Видання The Guardian уточнило заяву Монастирського щодо потенційних ракетних ударів Росії по Києву. Міністр сказав, що росіяни можуть вдарити по урядовому кварталу та історичному центру Києва.

Глава МВС наголосив, що на цей момент немає загрози повторного наступу російських окупантів на Київ. За його словами, на північному кордоні України не помічено зосередження військ. Разом з тим, Монастирський не виключив будь-яких сценаріїв.

Йде серйозна підготовка – підготовка лінії оборони, підготовка військ, які залишаться у Києві та у місті,

– повідомив Монастирський.

Росіяни 5 червня вдарили по Києву

Російські загарбники 5 червня вкотре атакували Київ. Війська агресора вдарили по столиці України зранку, випустивши ракети з Каспійського моря.

Повідомлялося, що окупанти, ймовірно, завдали удару з літаків Ту-95 по Дарницькому та Дніпровському районах столиці.

Підрозділи протиповітряної оборони збили одну ворожу ракету над Обухівським районом Київської області. На жаль, іншими ракетами збройні сили Росії, як повідомили в МВС, поцілили у завод та військовий об'єкт.

Особливо цинічно те, що російська ракета, яку вони спрямували на Київ, пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що потрібно розуміти, що загроза для Києва з боку Росії тепер буде завжди.

Маляр пояснювала, що захоплення Києва – це найпростіший шлях для Росії встановити контроль над Україною. Водночас заступниця Олексія Резнікова також констатувала, що наразі загрози повторного наступу росіяни на столицю немає.

Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба у Київській області інформував, що на Київщині у цілодобовому посиленому режимі працює оперативний штаб. Оборонні лінії столичного регіону укріплені, а також посилено особовий склад українських військових.

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