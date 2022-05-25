В МВД отреагировали на угрозу повторного вторжения России на Севере
25 мая 2022 , 21:18Читати новину українською
Источник:МВД Украины
В Министерстве внутренних дел готовы к отпору любых попыток повторного вторжения России с северного направления.
Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире всеукраинского телемарафона.
Детали Россия снова стягивает войска на границу с Черниговщиной и Сумщиной, – СМИ
Совместно с подразделениями ВСУ укрепляем оборону вокруг границ. Ужесточили режим службы в приграничных областях, выставляются дополнительные наряды. Мы готовы к отпору любых попыток со стороны России.
– сказал Евгений Енин.