В МВД отреагировали на угрозу повторного вторжения России на Севере

В Министерстве внутренних дел готовы к отпору любых попыток повторного вторжения России с северного направления.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире всеукраинского телемарафона.

Детали Россия снова стягивает войска на границу с Черниговщиной и Сумщиной, – СМИ

Совместно с подразделениями ВСУ укрепляем оборону вокруг границ. Ужесточили режим службы в приграничных областях, выставляются дополнительные наряды. Мы готовы к отпору любых попыток со стороны России.

– сказал Евгений Енин.