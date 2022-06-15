В МВД рассказали, что сдерживает ВСУ от большого контрнаступления

Малейшая контратака ВСУ вынуждает оккупантов покидать "окопанные" позиции, ведь у них нет причины умирать на этой войне. Наши же защитники четко осознают, за что воюют – мы на своей земле.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов. Он также отметил, что наш враг мало понимал раньше, чем ему нужно наступать и за что умирать.

Читайте на "Цензор.НЕТ " Министры обороны стран НАТО объявят о передаче Украине тяжелого вооружения и артиллерии

Сейчас наступает такой период войны, что российским оккупантам нужно не убивать за деньги, а обороняться и когда по тебе работает украинская артиллерия – это совсем другое и не все оккупанты готовы идти, говорит Ростислав Смирнов.

Недостаточное количество тяжелого вооружения на позициях временно сдерживает наше контрнаступление, но оно неизбежно, это лишь вопрос времени,

– добавляет советник министра внутренних дел.

Конечно, для нас время – это потерянные жизни наших бойцов и разрушенная инфраструктура, отмечает эксперт. Но стратегически победа точно будет за нами, убежден Смирнов.

"Стратегическая победа в войне, это о ресурсах. У Украины есть возможности пополнять собственные запасы, как в технике, так и в кадрах", – отметил советник Монастырского.

Да, это все будет занимать определенное время, но такие возможности у нас есть, добавляет он. Что не скажешь о России, которая тратит все, что накопила за годы, добавил Смирнов.

Контрнаступательные действия ВСУ

Украинские защитники уже максимально приблизились к Херсону, расстояние, которое им нужно преодолеть – достигает более 15 километров. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров.

Чем ближе украинские военные будут к Херсону, тем более активное сопротивление российским оккупантам будут оказывать жители захваченного города.

Зеленский назвал увольнение Херсона одной из ключевых задач ВСУ

Российские военные делают все, чтобы подавить партизанское движение в Херсонской области. Они массово похищают активистов, некоторых – убивают после пыток. Однако Федоров убежден, что когда ВСУ подойдут близко к городу, то население не будет бояться сопротивляться оккупантам.

О том, что ВСУ продвинулись в направлении Херсона, сообщили также в американском Институте изучения войны. По их данным, до временно оккупированных территорий защитникам осталось всего 18 километров. Исследователи рассказали, что украинские военные успешно атаковали русскую армию и заставили ее занять оборону.

При каких условиях произойдет долгожданное контрнаступление ВСУ: смотрите видео