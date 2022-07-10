Состоялась большая работа над ошибками, – в МВД рассказали об укреплении границы с беларусью

В МВД рассказали о процессе укрепления границы Украины с беларусью. Там прошла большая работа над ошибками, допущенными в феврале.

россиянам удалось быстро продвинуться на Севере из-за ошибок в укреплении. Сейчас все это учли. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телеканала "Рада" 10 июля, сообщает 24 канал.

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Все щели нашли

По всей длине границы (с беларусью – 24 канал) происходит сейчас работа по укреплению. Произошла большая работа над ошибками. Сейчас понимаем эти самые сложные места, щели, где они могли проходить. Продолжаются работы, чтобы угроза из беларуси была минимизирована,

– говорит Вадим Денисенко.

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9 июля белорусская сторона активизировала средства радиоэлектронной борьбы, чтобы не допустить разведку беспилотниками со стороны украинцев.

В беларуси наблюдается усиление авиатренировок сразу на 5 аэродромах. Активизация обусловлена приездом пилотов из россии, которые проводят здесь обучение по десантированию. Учения продлятся не менее 16 июля.

К слову, угроза для Украины с территории беларуси сохраняется. Вражеские войска могут наносить ракетные и авиационные удары.

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