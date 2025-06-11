В Нацгвардии отменили тендер на закупку противоударных щитов в Сумской области
- Нацгвардия отменила тендер на закупку противоударных щитов в Сумской области для "охраны общественного порядка".
- Тендер появился на платформе Prozorro 6 июня с объявленной стоимостью 30,7 миллионов гривен и вызвал возмущение.
На фоне российского наступления в Сумской области одна из частей НГУ планировала закупить средства для охраны общественного порядка – противоударные щиты. В среду, 11 июня, стало известно, что тендер на соответствующую закупку отменен.
Об этом заявили в Национальной гвардии Украины, передает 24 Канал. Накануне информация вызвала возмущение в сети.
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Что известно о тендере
Тендер появился на платформе Prozorro в пятницу, 6 июня. Его объявленная стоимость – 30,7 миллионов гривен.
Национальная гвардия не будет закупать средства для несения службы по охране общественного порядка, о которых говорится сейчас во многих сообщениях,
– говорится в сообщении НГУ.
К слову, оккупанты продолжают наступление на Сумщине – они уже находятся в 20 километрах от областного центра, заявили аналитики DeepState. Российские войска полностью заняли населенные пункты Кондратьевка и Алексеевка и пытаются продвинуться вглубь украинской территории.
Несмотря на это, по словам начальника ОВА Олега Григорова, оснований для эвакуации из города Сумы пока нет. Самые интенсивные боевые действия продолжаются на пограничье, в частности в Юнаковской и Хотинской общинах.