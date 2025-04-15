15 апреля, 14:09
В Нацгвардии появились два новых корпуса, их возглавили командиры "Азова" и "Хартии"
Во вторник, 15 апреля, стало известно, что "Редис" получил новую должность. А вместе с ним и "Корнет" – командир "Хартии" полковник Игорь Оболенский.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Александра Пивненко агентству "Интерфакс-Украина".
Смотрите также Погибнуть за Украину мало: Залужный сделал заявление о войне
Что известно о новых корпусах в НГУ и зачем их создали
Новость сообщил командующий Нацгвардии Александр Пивненко.
Национальная гвардия создала два корпуса. Это часть общей реформы, в рамках которой Вооруженные Силы Украины переходят от временных органов управления войсками – оперативно-тактических группировок и тактических групп – к корпусной системе,
– пояснил он.