В Нацполиции начали расследование в отношении главы полиции Киевщины Анатолия Щадила, – СМИ

Национальная полиция начала служебное расследование в отношении главы полиции Киевщины Анатолия Щадила. В рамках него следователи должны выяснить все обстоятельства люстрации.

Об этом сообщила представитель Национальной полиции Украины Елена Бережная. К слову, служебное расследование было начато после публикации журналистов.

Смотрите также Экс-прокурора, устроившего громкую свадьбу во Львове, объявили в розыск

Руководитель назначил по этому поводу служебное расследование, будут выяснены все обстоятельства люстрации,

– сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Почему в полиции начали расследование

На днях журналисты hromadske опубликовали расследование в отношении председателя полиции Киевской области Анатолия Щадило. В нем говорилось, что правоохранитель подпадал под люстрацию и должен был быть уволен еще в 2014 году, но продолжил работать в полиции. До октября 2024 года Щадило не имел прав занимать должности в правоохранительных органах.

Кроме того, журналисты также обнаружили многомиллионное состояние у Щадила. Так, его семья имеет в собственности четыре квартиры, несколько земельных участков, лодки и даже яхту.

Что известно об Анатолии Щадило Анатолий Щадило стал начальником Главного управления Национальной полиции в Киевской области в сентябре 2023 года. Он сменил в должности Андрея Небитова, который 11 сентября стал заместителем главы Национальной полиции Украины. Щадило – генерал полиции третьего ранга. Интересно, что на официальном сайте Нацполиции нет биографических сведений о нем. В hromadske также сообщали, что до 2014 года Щадило работал в полиции Волынской области.

К слову, в комментарии журналистам Щадило заявил, что, возможно, не попал под люстрацию, поскольку поддерживал Революцию Достоинства.

Я же не решаю эти вопросы включать меня в люстрацию или не включать. Мы поддерживали Революцию Достоинства, поэтому, наверное, и не попали,

– заявил Щадило.