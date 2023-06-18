Только Украина будет определять условия, – Столтенберг отреагировал на "мирный план" африканских лидеров

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказал свое мнение по поводу "мирного плана". Не так давно лидеры африканских стран предложили его президентам Украины и России.

Генсек подчеркнул, что все хотят, чтобы украинско-российская война закончилась как можно быстрее. Однако мирное урегулирование должно быть справедливым.

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Реакция Столтенберга

Политик подчеркнул, что мир не может означать замораживание конфликта и принятие соглашений, продиктованных Россией.

Только Украина может определить условия, которые являются приемлемыми для нее,

– подчеркнул Столтенберг.

Генсек также пояснил, что чем больше Украина деоккупирует своих территорий, тем лучшие позиции у нее будут за столом переговоров для достижения справедливого и длительного мира.

Что известно о "мирном плане" лидеров африканских стран