Только Украина будет определять условия, – Столтенберг отреагировал на "мирный план" африканских лидеров
Источник:Welt
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказал свое мнение по поводу "мирного плана". Не так давно лидеры африканских стран предложили его президентам Украины и России.
Генсек подчеркнул, что все хотят, чтобы украинско-российская война закончилась как можно быстрее. Однако мирное урегулирование должно быть справедливым.
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Реакция Столтенберга
Политик подчеркнул, что мир не может означать замораживание конфликта и принятие соглашений, продиктованных Россией.
Только Украина может определить условия, которые являются приемлемыми для нее,
– подчеркнул Столтенберг.
Генсек также пояснил, что чем больше Украина деоккупирует своих территорий, тем лучшие позиции у нее будут за столом переговоров для достижения справедливого и длительного мира.
Что известно о "мирном плане" лидеров африканских стран
- 16 июня в Киев прибыли президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса и его коллега из Сенегала Маки Салл. Уже 17 июня чиновники отправились в Россию.
- Свой "мирный план" африканцы называют "ряд мер по укреплению доверия между воюющими сторонами". "Мирный план" состоит из 10 основных пунктов.
- Президент ЮАР отметил необходимость обеспечения составляющих мирного соглашения, в частности: суверенность государств и народов в соответствии с уставом ООН, необходимость гарантий безопасности для всех стран.
- Рамафоса предлагает, конечно, обеспечение движения зерновых и удобрений обеими странами. То есть это как раз то, что больше всего волнует африканскую делегацию, ведь Африка действительно страдает от того, что Россия блокирует нормальный экспорт зерна.
- Далее президент ЮАР уверяет, что седьмым основным элементом являются гуманитарные вопросы. Нужна гуманитарная поддержка тем, кто стал жертвами войны, кто страдает. Не менее важно, по его мнению, урегулирование вопроса, касающегося обмена военнопленных и детей, которые были принудительно депортированы Россией из Украины.