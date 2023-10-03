Потенциальное уничтожение ракетных систем на территории России: в НАТО готовятся защищаться

Летом НАТО утвердило региональные планы по двум угрозам, которые Североатлантический альянс готовится сдерживать. Это Россия и террористические группировки.

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр высказался о том, кто сейчас угрожает Альянсу. Об этом он сказал во время Варшавского форума безопасности, передает 24 Канал.

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От кого будут защищаться

Региональные планы, разработанные командующими объединенных сил под руководством Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе, в основном касаются того, как сдерживать и защищаться от двух угроз, с которыми сталкивается НАТО, а это Россия и террористические группировки. И эти планы были разработаны и согласованы лидерами в Вильнюсе,

– сообщил Бауэр.

Больше военных

Вильнюсский саммит НАТО состоялся 11 – 12 июля 2023 года, а вот Варшавский форум безопасности проходит сейчас, 3 – 4 октября.

На состоявшемся летом 2022 года Мадридском саммите НАТО, когда уже шла полномасштабная война России против Украины, Альянс решил, что на восточном фланге требуется больше боевых групп. Тогда такие группы были только в странах Балтии и Польши (всего четыре), так что они появились в еще четырех странах – Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии. В течение года их усилили с батальонного до бригадного уровня.

Количество сил быстрого реагирования увеличилось до 300 тысяч военнослужащих. В случае большого конфликта с Россией они могут развернуться в течение 30 дней. По словам Бауэра, в начале конфликта этого должно хватить.

Впрочем, чтобы научить людей и нарастить промышленные мощности, нужно очень много денег. А вооруженные силы были приоритетом не во всех странах, так что теперь надо наверстывать то, чем пренебрегали десятилетиями.

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Может ли НАТО ударить по России

Чиновники НАТО наблюдают за ходом войны России против Украины и понимают, что противовоздушная оборона – это мастхэв. Поэтому в ближайшие 10 лет многие страны Альянса сосредоточатся на усилении своей ПВО.

То, что сказал глава Военного комитета о ПВО, очень интересно. Он рассказал о двух путях, по которым можно пойти для защиты от ракет и дронов. Согласно одному, ракеты можно сбивать на своей территории, то есть ждать, пока они долетят (для этого нужно много оружия). А можно уничтожать ракетные системы на территории врага.

Вы можете ждать, пока ракеты долетят до вас [...] Либо вы используете ракеты и другие системы со своей стороны, чтобы уничтожить системы, из которых россияне выпускают эти ракеты по вам, что достаточно эффективно, потому что тогда им будет не из чего стрелять. Поэтому именно комбинацию этих двух вещей мы увидим с точки зрения инвестиций,

– заинтриговал Бауэр.

Украину могут усилить ракетами