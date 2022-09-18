В НАТО уверены, что россияне будут наступать на Донбассе, "какой бы ни была цена"

Украинские герои успешно идут в контрнаступление. На фоне последних событий стали говорить о возможном "переломном моменте" в войне.

Во время конференции Военного комитета НАТО в Таллинне, которая началась 17 сентября, обсудили ряд приоритетных вопросов. В частности, заявили, что Альянс продолжит помогать Украине.

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О чем говорится в отчете НАТО

В попавшем в СМИ отчете НАТО говорится: Альянс считает, что война еще далека от своего завершения. Однако украинские герои вытеснили российские силы на Востоке, а также давят на врага на Юге.

Также в НАТО считают, что россия продолжит наступать на Донбассе, "чего бы это ни стоило". Страна-оккупантка продолжит бить по гражданской инфраструктуре Украины.

В то же время, в НАТО подчеркнули: украинское наступление "сильно повлияло на российскую логистику".

Россия ищет новое "пушечное мясо"

Ежедневно россия продолжает нести колоссальные потери. Страна-оккупантка пытается набрать себе новое "пушечное мясо". В частности, россиян, которых набирают якобы "охранять важные объекты", в конце концов бросают на войну.

Между тем, на временно оккупированных территориях Донбасса так называемые "грибники" вылавливают местных жителей. Прохожих хватают на улицах и запихивают в автобусы.

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