Під час конференції Військового комітету НАТО у Таллінні, яка стартувала 17 вересня, обговорили низку пріоритетних питань. Зокрема, заявили, що Альянс продовжить допомагати Україні.

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Про що мовиться у звіті НАТО

У звіті НАТО, який потрапив у ЗМІ, мовиться: Альянс вважає, що війна ще далека від свого завершення. Однак українські герої витіснили російські сили на Сході, а також тиснуть на ворога на Півдні.

Також у НАТО вважають, що росія продовжить наступати на Донбасі, "чого б це не коштувало". Країна-окупантка продовжить бити по цивільній інфраструктурі України.

Водночас у НАТО наголосили: український наступ "сильно вплинув на російську логістику".

Росія шукає нове "гарматне м'ясо"

Щодня росія продовжує зазнавати колосальних втрат. Країна-окупантка намагається набрати собі нового "гарматного м'яса". Зокрема, росіян, яких набирають нібито "охороняти важливі об'єкти", зрештою, кидають на війну.

Тим часом на тимчасово окупованих територіях Донбасу так звані "грибники" виловлюють місцевих жителів. Перехожих хапають на вулицях та запихають в автобуси.

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