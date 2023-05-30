В небе над Киевом сбили 29 "Шахедов": сколько дронов попали в цель

Ночью 30 мая оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе. Защитники сумели уничтожить 29 российских беспилотников.

В ночь на 30 мая Россия выпустила по Украине более 30 БПЛА. Большинство из них были сбиты, однако, к сожалению, несколько попали в цель.

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оккупанты запустили по Киеву 31 дрон-камикадзе

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что ночью россияне запустили по Украине 31 дрон-камикадзе "Shahed-136/131". Наши защитники уничтожили 29 из них. Большинство БПЛА были уничтожены на подступах к столице. Но, к сожалению, 2 вражеских беспилотника "прошмыгнули".

В общей сложности с севера и юга зафиксированы пуски 31 дрона-камикадзе. Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 29 ударных БпЛА. Почти все дроны поражены на подступах к столице и в небе Киева,

– говорится в сообщении.

Командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук призвал людей быть осторожными во время воздушных тревог. Ведь даже в случае сбивания враждебных целей, к сожалению, их обломки все равно падают вниз.

Все, что уничтожается в небе, к сожалению, летит к земле и приносит страдания людям! Берегите себя и своих родных, а мы будем и дальше бить оккупанта и в небе, и на земле!,

– сказал Олещук.

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В полиции сообщили, что по состоянию на утро более 50 сообщений от граждан о повреждениях домов, квартир, офисных помещений, магазинов, гаражей и автомобилей. К сожалению, есть 4 пострадавших от осколочных ранений.

В КМВА ранее сообщили, что в Голосеевском районе в результате падения обломков произошел пожар в многоэтажке. К сожалению, один человек погиб.

Также в разных районах Киева обломками повредило припаркованные автомобили, частный дом. В Святошинском районе обломки рухнули на территорию одного из предприятий.

Это была восемнадцатая массированная атака российских террористов за май на Киев.