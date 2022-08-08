В небе над Одесской областью силы ПВО сбили вражескую ракету "Калибр"

Утром 8 августа в небе над Одесской областью украинские силы ПВО сбили вражескую ракету. Произошло это примерно в 10:00. В это время в области была объявлена воздушная тревога.

По данным Воздушного командования "Юг", вражескую ракету оккупанты выпустили с подводной лодки в Черном море.

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8 августа, примерно в 10:00, в небе над Одесской областью силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования "Юг" удалось уничтожить крылатую ракету морского базирования типа "Калибр".

"Соблюдайте правила и алгоритмы действий по сигналам тревог, не подвергайте себя опасности", – призвали в пресс-службе Воздушного командования "Юг".

Ракетные обстрелы Одесской области

россия не прекращает обстрелов украинских мирных городов и сел. 6 августа враг снова ударил по Одесской области. Наши военные сообщили, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в районе населенного пункта Николаевка Одесской области.

По данным Генштаба, на Южнобугском направлении основные усилия противник сосредоточивал на том, чтобы не допустить продвижения наших войск.

Какой была ситуация на других направлениях

российские войска в ночь на 5 августа обстреляли Запорожскую область. Всего по региону выпустили сразу несколько ракет. Несколько ракет прилетело возле областного центра. По предварительной информации, жертв нет.

Также оккупанты ударили по Николаеву, Никополю и Харьковской области. Масштабная воздушная тревога началась в Украине около 01:45 в ночь на 5 августа. Опасность была для всей Украины.

Разведка Британии указала, где будут самые ожесточенные бои

Война россии против Украины продолжает набирать обороты. Как рассказали британские разведчики, сейчас начинается ее новая фаза, которая обещает быть не менее кровавой.

Специалисты считают, что самые тяжелые бои переместятся на линию фронта длиной примерно 350 километров. Эта линия тянется на юго-запад от Запорожья до Херсона, параллельно реке Днепр. При этом, разведчики отметили, что украинские силы все чаще сосредотачивают свои цели на мостах, складах боеприпасов и железнодорожном сообщении в южных областях нашего государства.

Очевидно, что оккупанты поняли: скоро с Юга Украины им придется бежать. Это будет просто ужасным ударом для них и подорвет все намерения. Поэтому они цинично будут пытаться такого развития сценария не допустить.

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