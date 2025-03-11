Россия подняла Ту-160: мониторы сообщили об угрозе пусков ракет

Вечером 11 марта стало известно, что российский Ту-160 находится на пусковых рубежах. В сети предупредили об угрозе ракетных обстрелов.

Незадолго до 21:00 мониторинговые каналы начали писать об активности российского Ту-160 в районе "Энгельса", передает 24 Канал.

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Что известно

По данным мониторов, был вылет Ту-160 из "Энгельса", он совершил маневр пуска Х-101. Однако это может быть не боевой вылет, а тренировка.

Если пуски реальны, то ракеты окажутся в воздушном пространстве Украины в период с 21:00 до 21:30.

В сети отмечают, что 1 борт Ту-160 и 1 борт Ту-95МС с авиабазы "Энгельс-2" осуществляют тренировки в пределах Саратовской области.

В 20:50 2 самолета отработали мероприятие на посадку на аэродром.

Обратите внимание! Россияне снова запустили "Шахеды". Воздушная тревога прозвучала в ряде регионов.

Напомним, что в ночь на 11 марта оккупанты в очередной раз обстреляли Украину. Противник использовал для удара баллистическую ракету "Искандер-М" и 126 "Шахедов" и других типов беспилотников.

В результате дроновой атаки в Одесской области были повреждены хозяйственные и складские помещения площадью более 2780 квадратных метров. Также загорелись резервуары с горючим, частный жилой дом и склад с детскими игрушками. Более 100 человек были привлечены для ликвидации последствий.