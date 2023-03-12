Шел 12 день весны: в Украине неожиданно выпал снег
В ночь на 12 марта в северных и западных регионах Украины неожиданно выпал снег. В столице коммунальная техника расчищает дороги.
В киевских телеграмм-каналах делятся фотографиями такого весеннего чуда. А всего два дня назад в большинстве областей Украины температура составляла 15 градусов тепла, передает 24 Канал.
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В Киеве работают коммунальщики
Синоптики говорят, что мокрый снег в столице будет падать целый день. Также ожидаются сильнейшие порывы ветра 15-20 метров в секунду.
В Киеве продолжается противогололедная обработка и уборка снега: работает 118 единиц техники "Киевавтодора" и более 1800 коммунальщиков.
Столицу замело снегом / Фото из соцсетей
Почти 2 тысячи коммунальщиков зачищают придомовые территории. Также зеленые зоны убирают работники и техника "зеленстроев".
Водителей и пешеходов просят учитывать погодные условия и быть максимально осмотрительными на дорогах. Также напоминают, что автомобили необходимо парковать в соответствии с правилами, чтобы не мешать спецтранспорту экстренных и коммунальных служб.
В Киеве неожиданно выпал снег: смотрите видео
Где еще выпал снег
Кажется, март забыл, что он весенний месяц. 12 марта снег выпал не только в столице.
Белым полотном покрыты Волынская, Львовская, Ровенская и Житомирская области. К слову, синоптики Укргидрометцентра предупреждали о таких явлениях.
Снег во Львове / Фото из телеграмм-канала
В Ровенской области коммунальщики всю ночь расчищали дороги и привлекали технику.
На Ровенщине настоящая метель: смотрите видео
Когда будет потепление: прогнозы синоптиков
- В ночь на 13 марта в Украине похолодает еще больше. Небольшие морозы прогнозируют уже по всей территории нашего государства. Максимум –3.
- Интересно, что пока на Западе температура днем вырастет до +11, на Востоке опустится до +4…+6. Всюду будет облачно с прояснениями, без осадков.
- Уже во вторник, 14 марта, воздух прогреется сильнее. Ночью почти всюду +2...+4 градуса. Днем гораздо больше. На Львовщине и Ивано-Франковской области даже до +17 градусов. По предварительному прогнозу, в среду, 15 марта, никаких морозов уже не будет.