Пассажир снял на видео момент падения самолета в Непале: жуткие кадры
Источник:TMZ
В Непале 15 января на взлетно-посадочной полосе рухнул пассажирский самолет. На его борту находились более 70 человек.
На месте авиакатастрофы продолжаются спасательные работы. Один из пассажиров снял падение самолета.
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Делал трансляцию
Мужчина не подозревал, что самолет упадет и производил трансляцию полета в фейсбук. Он снимал пейзаж из окна. В мгновение ока люди начали кричать, самолет перевернулся на бок. Впоследствии в кадр попадает даже пламя.
На видео видно, что мужчина после падения самолета продолжает держать телефон в руке. Однако его судьба пока неизвестна.
Падение самолета в Непале: смотрите видео
Что известно об авиакатастрофе в Непале
На вечер 15 января известно, что погибли 68 человек. На борту самолета находились 68 пассажиров и 4 члена экипажа. Когда он упал, на месте сразу возник пожар. Спасатели стали находить тела людей.
Неизвестно, что послужило причиной падения самолета. Авиакомпания Yeti Airlines объявила траур и отменила все рейсы на 16 января.