В нескольких областях на Западе объявили воздушную тревогу: направляйтесь в укрытие

17 августа 2022 , 10:46
Читати новину українською

Источник:

карта тревог

В Украине снова объявили воздушную тревогу. Она распространилась на некоторые западные области.

Людям не стоит пренебрегать правилами. Надо немедленно идти в укрытие.

Читайте также Было 6 "прилетов", – Ким раскрыл детали ночного обстрела Николаева

Какие регионы под опасностью

На 10:47 воздушная тревога объявлена в таких областях на Западе:

  • Волынская;
  • Тернопольская;
  • Закарпатская;
  • Ивано-Франковска;
  • Черновицкая.

Также есть опасность в другой части Украины. Воздушная тревога – в Одесской, Запорожской и Луганской областях. Также в Первомайском и Вознесенском районе Николаевщины.

 
Автор: Оксана Княжик