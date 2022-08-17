В нескольких областях на Западе объявили воздушную тревогу: направляйтесь в укрытие

В Украине снова объявили воздушную тревогу. Она распространилась на некоторые западные области.

Людям не стоит пренебрегать правилами. Надо немедленно идти в укрытие.

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Какие регионы под опасностью

На 10:47 воздушная тревога объявлена в таких областях на Западе:

Волынская;

Тернопольская;

Закарпатская;

Ивано-Франковска;

Черновицкая.

Также есть опасность в другой части Украины. Воздушная тревога – в Одесской, Запорожской и Луганской областях. Также в Первомайском и Вознесенском районе Николаевщины.