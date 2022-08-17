В нескольких областях на Западе объявили воздушную тревогу: направляйтесь в укрытие
17 августа 2022 , 10:46Читати новину українською
Источник:карта тревог
В Украине снова объявили воздушную тревогу. Она распространилась на некоторые западные области.
Людям не стоит пренебрегать правилами. Надо немедленно идти в укрытие.
Читайте также Было 6 "прилетов", – Ким раскрыл детали ночного обстрела Николаева
Какие регионы под опасностью
На 10:47 воздушная тревога объявлена в таких областях на Западе:
- Волынская;
- Тернопольская;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковска;
- Черновицкая.
Также есть опасность в другой части Украины. Воздушная тревога – в Одесской, Запорожской и Луганской областях. Также в Первомайском и Вознесенском районе Николаевщины.