Людям не варто нехтувати правилами. Треба негайно йти в укриття.

Читайте також Було 6 "прильотів", – Кім розкрив деталі нічного обстрілу Миколаєва

Які регіони під небезпекою

На 10:47 повітряна тривога оголошена в таких областях на Заході:

Волинська;

Тернопільська;

Закарпатська;

Івано-Франківська;

Чернівецька;

Хмельницька.

Також є небезпека в іншій частині України. Повітряна тривога – в Одеській, Запорізькій та Луганській областях. Також у Первомайському та Вознесенському районі Миколаївщини, а згодом поширилась на всю область. Додалась і Донеччина.

Короткі правила під час повітряної небезпеки

Українцям варто пам'ятати, як саме діяти під час повітряної тривоги. Слід мати спакований рюкзак з документами, грошима та всім необхідним. Його взяти з собою в укриття.

Також варто перед тим, як спускатися у підвал, вимкнути всі комунікації в помешканні. Слід допомогти спуститись в укриття старим або немічним сусідам, якщо такі є.

В укритті треба сидіти до тих пір, поки не залунає повторний сигнал. Він свідчить про відбій і те, що небезпека минула.

Ракетна атака на Україну

Ворог у ніч проти 17 серпня вкотре обстріляв наші міста. Постраждали населені пункти на Сході та Півдні. Зокрема, в Миколаєві було 6 "прильотів". Як розповідав глава ОВА Віталій Кім, ймовірно, що це були ракети типу С-300.

Постраждала й Одещина. Речник ОВА Сергій Братчук розповів на ранок, що ворог атакував базу відпочинку в регіоні. Почалась пожежа. Також постраждали й приватні будинки неподалік. Наші військові зафіксували прильоти двох ворожих ракет. Також троє людей мають поранення через російський обстріл.

Також російські окупанти 16 серпня обстріляли Торецьк з артилерії. Ворожий вогонь влучив у приватний будинок. Під час обстрілу в будинку перебувала сім'я з 3 людей. Усі вони отримали поранення, зокрема й 6-річна дитина.

Ворог обстріляв і Криворізький район: дивіться відео