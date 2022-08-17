Людям не варто нехтувати правилами. Треба негайно йти в укриття.
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Які регіони під небезпекою
На 10:47 повітряна тривога оголошена в таких областях на Заході:
- Волинська;
- Тернопільська;
- Закарпатська;
- Івано-Франківська;
- Чернівецька;
- Хмельницька.
Також є небезпека в іншій частині України. Повітряна тривога – в Одеській, Запорізькій та Луганській областях. Також у Первомайському та Вознесенському районі Миколаївщини, а згодом поширилась на всю область. Додалась і Донеччина.
Короткі правила під час повітряної небезпеки
Українцям варто пам'ятати, як саме діяти під час повітряної тривоги. Слід мати спакований рюкзак з документами, грошима та всім необхідним. Його взяти з собою в укриття.
Також варто перед тим, як спускатися у підвал, вимкнути всі комунікації в помешканні. Слід допомогти спуститись в укриття старим або немічним сусідам, якщо такі є.
В укритті треба сидіти до тих пір, поки не залунає повторний сигнал. Він свідчить про відбій і те, що небезпека минула.
Ракетна атака на Україну
- Ворог у ніч проти 17 серпня вкотре обстріляв наші міста. Постраждали населені пункти на Сході та Півдні. Зокрема, в Миколаєві було 6 "прильотів". Як розповідав глава ОВА Віталій Кім, ймовірно, що це були ракети типу С-300.
- Постраждала й Одещина. Речник ОВА Сергій Братчук розповів на ранок, що ворог атакував базу відпочинку в регіоні. Почалась пожежа. Також постраждали й приватні будинки неподалік. Наші військові зафіксували прильоти двох ворожих ракет. Також троє людей мають поранення через російський обстріл.
- Також російські окупанти 16 серпня обстріляли Торецьк з артилерії. Ворожий вогонь влучив у приватний будинок. Під час обстрілу в будинку перебувала сім'я з 3 людей. Усі вони отримали поранення, зокрема й 6-річна дитина.
Ворог обстріляв і Криворізький район: дивіться відео