В Кривом Роге – взрывы: произошел прилет по одному из предприятий города

Утром 26 сентября в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога. После этого мощные взрывы прогремели в Кривом Роге.

К сожалению, в Кривом Роге есть попадание. В настоящее время вся информация уточняется. Об этом информирует 24 Канал.

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Взрывы в Кривом Роге

Мониторинговые каналы сразу сообщили, что в Кривом Роге на Днепропетровщине раздался громкий взрыв.

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После этого взрыв подтвердил председатель Совета обороны Александр Вилкул. Он призвал ничего не снимать и не выкладывать в интернет.

Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет,

– написал Вилкул.



Актуальная карта тревог / Скриншот

Воздушные силы предупредили: "Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Одесская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская, Запорожская области – угроза применения баллистического вооружения!"

В Кривом Роге есть попадание

В ОВА сообщили, что в Кривом Роге прилет произошел по одному из предприятий города. Сейчас информация уточняется.

Кроме того, ночью агрессор трижды обстрелял Никопольщину из тяжелой артиллерии. Под удар попали районный центр, Мировская и Красногригорьевская общины. Повреждены 3 частных дома и 2 хозяйственные постройки. Разбиты 40 солнечных панелей. Повреждено не эксплуатируемое здание и линии электропередач. К счастью, люди не пострадали.

Напомним, что ночью 26 сентября мощные взрывы раздавались в Черкасской и Одесской областях. Туда враг направил дроны-камикадзе.

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