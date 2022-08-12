В ряде областей объявляли воздушную тревогу: сирены звучали также на Херсонщине
12 августа 2022 , 17:42Читати новину українською
В нескольких областях Украины по состоянию на 17:47 12 августа объявили воздушную тревогу. Людей призвали немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.
Украинцам напоминают, что во время тревоги нужно откладывать все дела и уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое. Это правило спасает жизнь.
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Об угрозе уведомляют жителей:
- Ровенской области (отбой 18:11);
- Буковины (отбой 18:14);
- Хмельницкой области (отбой 18:13);
- Тернопольской области (отбой 18:14);
- Кировоградской области (отбой 18:13);
- Днепропетровской области (отбой 18:12);
- Одесской области (отбой 17:51);
- Николаевской области (отбой 17:59);
- Херсонской области (отбой 17:54);
Луганской области.
Тревогу на Тернопольщине и Днепропетровщине объявили, когда в некоторых областях уже стартовали отбои.Обратите внимание! С 11 августа начали извещать о воздушной тревоге в Херсонской области.
В сети распространили информацию о запуске ракет.