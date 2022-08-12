В ряде областей объявляли воздушную тревогу: сирены звучали также на Херсонщине

12 августа 2022 , 17:42
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В нескольких областях Украины по состоянию на 17:47 12 августа объявили воздушную тревогу. Людей призвали немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.

Украинцам напоминают, что во время тревоги нужно откладывать все дела и уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое. Это правило спасает жизнь.

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Об угрозе уведомляют жителей:

  • Ровенской области (отбой 18:11);
  • Буковины (отбой 18:14);
  • Хмельницкой области (отбой 18:13);
  • Тернопольской области (отбой 18:14);
  • Кировоградской области (отбой 18:13);
  • Днепропетровской области (отбой 18:12);
  • Одесской области (отбой 17:51);
  • Николаевской области (отбой 17:59);
  • Херсонской области (отбой 17:54);
    Луганской области.

Тревогу на Тернопольщине и Днепропетровщине объявили, когда в некоторых областях уже стартовали отбои.

Обратите внимание!  С 11 августа начали извещать о воздушной тревоге в Херсонской области.

В сети распространили информацию о запуске ракет.

 
Автор: Мар'яна Бекало