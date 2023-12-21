Есть угроза для Киевщины и ряда других областей: россияне запустили "Шахеды"

В ряде областей Украины вечером 21 декабря объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупредили об угрозе.

Украинцев призывают немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

Обратите внимание Будем и дальше снижать потенциал российской "оборонки", – Зеленский обратился к украинцам

Кроме того, подчеркивают, что доверять нужно только информации из официальных источников. Враг ведет активную информационную войну и атакует Украину не только ракетами и дронами, но и фейками.

23:06 Воздушную тревогу объявили в Киеве (продолжение здесь)

22:38 В настоящее время воздушная тревога объявлена в украинской столице и в таких областях: Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Одесской.

21:52 Воздушные силы обновили данные о ситуации в воздушном пространстве Украины:

из Кировоградской области вражеские дроны двигаются в сторону Черкасской и Винницкой областей;

с Сумщины – в сторону Полтавщины;

Из Сумщины – в направлении Конотопа.



21:37 Воздушные силы ВСУ отметили, что еще одна группа "Шахедов" заходит в воздушное пространство Сумщины.

21:12 Защитники украинского неба предупредили об угрозе для Кировоградской области.

21:06 Воздушные силы заявили об угрозе для Днепропетровской области.

20:55 В настоящее время воздушная тревога объявлена в таких областях: Николаевская, Херсонская, Луганская.

20:43 Воздушные силы предупредили, что вражеские БпЛА типа "Shahed" двигаются из Херсона в направлении Николаевской области.

Атаки 21 декабря

Российские оккупанты продолжают наносить террористические удары по территории Украины. Вечером 21 декабря враг ударил по Запорожью. В ОВА рассказали, что враг повредил гражданскую инфраструктуру.

Также днем ​​21 декабря российские оккупанты ударили по шахтам Торецка. К сожалению, погибли 3 человека. Кроме того, известно о шести пострадавших.

Российские захватчики будут вынуждены ответить за каждый удар по территории Украины.