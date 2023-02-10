В нескольких областях – воздушная тревога: атакуют "Шахиды", работает ПВО

Российские оккупанты не прекращают атаковать мирные украинские города. Вечером 10 февраля в нескольких областях снова начали раздаваться сирены.

Утром россияне нанесли массированный ракетный удар по многим населенным пунктам. Они хотели поразить объекты энергетики, сообщает 24 канал.

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В нескольких областях звучали сирены

Приблизительно в 19:55 из-за очередной угрозы вражеской атаки сирены начали раздаваться в:

Днепропетровской области,

Запорожской области,

Николаевской области.

Также воздушная тревога продолжается в:

Луганской области – с 4 апреля 2022 года,

временно оккупированном Россией Крыму – с 11 декабря 2022 года.

По информации телеграмм-канала "єТревога ", угроза артиллерийского обстрела есть в:

Никополе и Марганце Днепропетровской области,

в Харьковской области.

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Есть угроза атаки "Шахидами"

По информации monitor, есть угроза атаки беспилотниками типа "Шахид" для:

Запорожской области,

Николаевской области,

Херсонской области.

Вероятно, они, как всегда, будут двигаться двумя направлениями, через Винницкую область и вдоль реки Днепр.

Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко также сообщил, что российские оккупанты снова запускают "Шахиды".

Возможны пролеты над территорией района и звуки работы ПВО. Сохраняем спокойствие и режим информационной тишины. Бойцы готовы встретить врага,

– заметил чиновник.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак призвал всех перейти в укрытие.

"Внимание! На Днепропетровщине воздушная тревога. В направлении области двигаются "Шахиды". Просьба перейти в укрытие!" – призвал Лисак.

Также о вражеских дронах сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким .

"У нас балалайки в области летают. Внимание", – написал Ким.

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Защитники сбивают вражеские дроны

Вскоре появилась информация о работе ПВО в Николаевской и Запорожье. Украинские бойцы начали охотиться на "Шахиды".

Это их (русских – 24 Канал) запланирована третья волна. Редкие дырявые негодяи,

– отметил Ким.

В 20:27 он сообщил, что в области есть ущерб.

"Но я думаю дырявые сегодня не угадают ни одной ноты в области. Предварительно, минус 2", – написал глава ОВА.

Через 10 минут количество приземленных "Шахидов" на Николаевщине выросло до трех.

Также о ликвидации вражеских дронов сообщили в телеграмм-канале monitor. Там также отметили, что в обеих акваториях активна тактическая авиация.

Также 9 беспилотников сбили на Одесчине. Однако следует отметить, что воздушной тревоги в области не объявили.