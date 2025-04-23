На место происшествия прибыли полицейские Нежинского райуправления полиции, передает 24 Канал со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черниговской области. Пострадавшим оказался военнослужащий.

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Виновных уже ищут

Полицейские провели проверку и обнаружили информацию в соцсетях, что неизвестные напали на мужчину и нанесли ему ранения. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, который предусмотренного ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Сейчас продолжается досудебное расследование. Полиция устанавливает причастных к хулиганству и расследует обстоятельства инцидента,

– сообщили в полиции.

К слову, 18 апреля в Киеве жестоко избили военного. На него напали 17-летние подростки, которые сами спровоцировали конфликт. Они повалили его на землю и били ногами. Ему оказали помощь медики.

Похожий случай произошел и в Винницкой области. Там двое мужчин напали на военного, отобрали его рюкзак и избили. Инцидент произошел ночью на железнодорожном вокзале. Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемых. Ими оказались мужчины из Киева и из Хмельника. Обоим объявили о подозрении.