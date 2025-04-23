На місце події прибули поліцейські Ніжинського райуправління поліції, передає 24 Канал з посиланням на відділ комунікації поліції Чернігівської області. Потерпілим виявився військовослужбовець.

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Винних уже шукають

Поліцейські провели перевірку та виявили інформацію у соцмережах, що невідомі напали на чоловіка та завдали йому поранень. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, який передбаченого ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Наразі триває досудове розслідування. Поліція встановлює причетних до хуліганства та розслідує обставини інциденту,

– повідомили у поліції.

До слова, 18 квітня у Києві жорстоко побили військового. На нього напали 17-річні підлітки, які самі спровокували конфлікт. Вони повалили його землю та били ногами. Йому надали допомогу медики.

Схожий випадок трапився і на Вінниччині. Там двоє чоловіків напали на військового, відібрали його рюкзак і побили. Інцидент стався вночі на залізничному вокзалі. Співробітники поліції оперативно затримали підозрюваних. Ними виявилися чоловіки з Києва та з Хмільника. Обом оголосили про підозру.