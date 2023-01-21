В Нежине прошло прощание с экипажем, погибшим в авиакатастрофе в Броварах

В Нежине простились с экипажем, который погиб при крушении вертолета в Броварах. Церемония состоялась на территории спецотряда ГСЧС в Нежине.

Отдать последний почет погибшим членам экипажа в результате авиакатастрофы в Броварах пришли представители МВД, ГСЧС, Нежинской районной военной администрации, городских властей и личный состав авиационного отряда.

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Как прошло прощание с погибшими

21 января в Специальном авиационном отряде ОРС ЦЗ ГСЧС Украины состоялась прощальная церемония со служащими, погибшими в авиакатастрофе в Броварах:

командиром воздушного судна – инструктором авиационной эскадрильи спецназначения Александром Василенко,

пилотом Константином Коваленко,

бортовым механиком Иваном Касьяновым.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы и выразили соболезнования их родным.

Непоправимый урон для всей страны. Страшная трагедия унесла жизни настоящих патриотов, друзей, коллег,

– добавили в ГСЧС.

Прощание с экипажем ГСЧС:

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и друзьям погибших. Мы скорбим вместе с вами. Вечная память.

В Украине прощаются с погибшими в Броварах