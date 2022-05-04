В Николаеве были слышны взрывы: не следует покидать укрытий

В Николаеве местные жители сообщают о мощных взрывах. Над городом поднимается дым. Лучше оставаться в укрытиях и ждать информации от официальных источников.

Также информацию о взрывах распространили во многих телеграм-каналах. В настоящее время сообщения о воздушной опасности в городе не было.

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Накануне Николаев обстреляли "Смерчами"

Отметим, что только накануне Николаев был обстрелян из "Смерчей". Под удар попали объекты гражданской инфраструктуры. К счастью, жертв и пострадавших не было.

Перед нанесением ударов враг активно проводил воздушную разведку. Только за день украинские защитники уничтожили 2 беспилотника над Николаевщиной.

Оперативное командование "Юг" отметило, что угроза ракетных ударов врага, в частности по Николаевщине, сохраняется до сих пор.

Главное о 70-м дне войны

Потери личного состава оккупантов по состоянию на утро 4 мая составляют около 24 500. Количество уничтоженной техники врага уже считают тысячами. С полным перечнем утрат россиян можно ознакомиться здесь.

В результате вчерашнего ракетного удара по Львову пострадали 24-летний львовянин и 58-летний житель Закарпатья, которые находились возле подстанции. Оба мужчины уже прооперированы. Их жизни ничего не угрожает. У старшего мужчины диагностировали разрыв легкого и ушиб грудной клетки, у младшего – осколочные ранения рук и ног, он нуждается в еще одной операции.

В Киевской области за прошедшие сутки нашли тела еще 20 человек, которых убили российские оккупанты. Число жертв захватчиков в Киевской области возросло до 1 235 человек.

Издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщило о том, что российским оккупантам в Мариуполе удалось прорваться на территорию "Азовстали". С 3 мая в городе не действует режим тишины, оккупанты сорвали его и продолжают обстреливать территорию завода.

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