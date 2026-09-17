Об этом сообщили на официальной странице учреждения.

Что известно о взрыве возле здания РТЦК и СП?

Инцидент произошел 17 сентября около 16:30. "У входа здания Стрыйского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в городе Николаев Львовской области произошел взрыв неизвестного устройства", – говорится в сообщении.

Из-за взрыва военнослужащий 2-го отдела Стрыйского РТЦК и СП получил ранение – его госпитализировали. Состояние пострадавшего – средней тяжести.

На месте происшествия работают правоохранители и следственно-оперативная группа. Продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В ТЦК призвали граждан сохранять спокойствие и следить за информацией только из официальных источников.

Где еще были подобные случаи?

В апреле в Белой Церкви мужчина бросил гранату в здание ТЦК. В результате инцидента никто не пострадал, повреждений помещения также не зафиксировали. Правоохранители задержали подозреваемого. В ходе обыска у него обнаружили и изъяли еще две боевые гранаты Ф-1, после чего начали уголовное производство.

Ранее, в ночь на 18 февраля, взрыв произошел непосредственно внутри помещения ТЦК в Коломые на Ивано-Франковщине. СБУ начала расследование по факту теракта и открыла соответствующее уголовное производство.