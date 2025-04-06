Вокруг гимназии Николаева возник скандал из-за бейджика с надписью "Мой папа – уклонист"
- В сети распространяется фейковое фото бейджа с надписью "Мой папа – уклонист" с логотипом николаевской гимназии.
- ЦПД заявил, что такие фейковые новости направлены на дискредитацию образовательных учреждений.
В сети распространяется фото якобы бейджа с логотипом николаевской гимназии №6 и подписью "Мой папа – уклонист". В самом учебном заведении, а также в Центре противодействия дезинформации прокомментировали ситуацию.
В последние дни в сети пишут, что якобы, в школах Николаева детям выдают бейджи с надписью "Мой папа уклонист" и подвергают их травле, передает 24 Канал.
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Дело рук пропагандистов
В частности, российские сайты распространяют фото бейджа с логотипом гимназии номер 16. В учебном заведении заявили, что это фейк, который продуцирует вражеская пропаганда.
Там отметили, что подобные ложные сообщения уже появлялись ранее, в частности по школам в Виннице, и были опровергнуты фактчекерами и журналистами.
В ЦПД отметили, что "подобная ложь направлена на дискредитацию образовательных учреждений путем создания впечатления о якобы притеснениях школьников и искусственной сегрегации украинского общества".
Напомним, что недавно российская пропаганда распространила ложную информацию о "задержании Валерия Залужного спецназом СБУ в присутствии представителей НАТО".