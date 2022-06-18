В Николаеве погиб доброволец и политик из Одессы Алексей Ягодка

Наши героические воины 115 дней дают отпор русским захватчикам и ломают все планы врага. К сожалению, в боях за нашу землю погибают некоторые

Российские кафиры продолжают штурм Украины во многих направлениях и обстрел мирных городов. Враг терпит безумные потери, но, к сожалению, гибнут и наши невероятные герои.

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Гибель Алексея Ягодки

Стало известно о том, что в Николаеве погиб Алексей Ягодка. Он был добровольцем и служил в полку. Без отца остались трое детей.

Ранее Алексей был политиком одесской ячейки партии "Голос". Два года он активно работал, участвовал во всех мероприятиях, пытался помочь всем, кто обращался за помощью. Герой имел три высших образования и пытался сделать все, чтобы сделать Украину лучше.

Война России против Украины: последние новости

Во временно оккупированном Херсоне россияне начали искать покинутые украинцами дома. Они собрались расселять там сотрудников ФСБ. те уже успели завозить в город свои семьи, пока они проживают в гостинице "Оптима". Впрочем, гостиничные условия оккупантам надоели: они, видите ли, хотят чувствовать себя как дома.

Россияне войной против Украины сумели достичь только одной цели: теперь их ненавидит каждый украинец. Урывание всех образовательных и культурных связей с врагом уже набрало обороты. К нему присоединился и Николаев, где с нового учебного года не будет ни одного русскоговорящего класса.

ВСУ удалось установить данные почти 4 тысяч россиян, которых наши воины сделали "хорошими". Подавляющее большинство – дагестанцы и буряты . Игнать на войну жителей Москвы или Питера оккупанты боятся, поэтому забрасывают фронт "пушечным мясом" из бедных регионов, а таких в России хватает.

В Северодонецке продолжаются горячие бои, безопасная эвакуация людей из города просто невозможна. Большое количество гражданского населения скрывается на предприятии "Азот". Оккупанты заявили, что организуют "гумкоридор" для эвакуации, но верить им нельзя – соблюдать обещания враг не собирается, и доверие к ним может стоить жизни.

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