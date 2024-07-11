В Николаеве трехлетний мальчик выпал с балкона: ребенок погиб

В ночь на 10 июля в Николаеве трагически погиб 3-летний ребенок. Маленький мальчик выпал с балкона, пока родители отвлеклись.

Об этом сообщает управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского городского совета. Там отметили, что родителям грозит административная ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей.

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Гибель ребенка в Николаеве

Ребенок встал с кровати, прошел мимо родителей на балкон, потому что, возможно, ему стало жарко. Родители этого не услышали. Балкон был завален какими-то коробками, коврами, которыми ребенок воспользовался, как ступеньками, что и повлекло гибель мальчика,

– рассказали в горсовете.

Как отметили в управлении по чрезвычайным ситуациям, если бы на балконе не было бы хлама, то ребенок не дотянулся бы и не перелез через перила. Именно поэтому чиновники призвали родителей и взрослых, присматривающих за детьми, следовать за ними и объяснять правила безопасности.

Кроме этого, в горсовете Николаева дали несколько советов по безопасности детей:

проследите за тем, чтобы все окна и балконы были в закрытом доступе для детей;

разберите весь хлам на балконе, кроме того, что это создает опасные условия для детей, это еще и несет за собой нарушение пожарной безопасности;

объясните детям, что купаться в водоемах города строго запрещено;

не оставляйте детей без присмотра дома, особенно, если рядом есть опасные предметы, спички и т.д;

не злоупотребляйте помощью старших детей в уходе за младшими детьми, особенно, если все дети находятся наедине дома, поскольку безопасность ваших детей - это ваша ответственность.

К слову, недавно в Одесской области 11-месячный ребенок упал в выгребную яму во время, когда мать возилась во дворе. Врачи констатировали диагноз "состояние после утопления". Однако, к счастью, мальчика удалось спасти.