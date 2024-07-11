Про це повідомляє управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради. Там зазначили, що батькам загрожує адміністративна відповідальність за неналежне виконання обов'язків.
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Загибель дитини у Миколаєві
Дитина встала з ліжка, пройшла повз батьків на балкон, бо, можливо, їй стало спекотно. Батьки цього не почули. Балкон був завалений якимись коробками, килимами, якими дитина скористалася, як сходинками, що і спричинило загибель хлопчика,
– розповіли в міськраді.
Як зазначили в управлінні з надзвичайних ситуації, якби на балконі не було б непотребу, то дитина не дотяглася б і не перелізла через перила. Саме тому посадовці закликали батьків та дорослих, що приглядають за дітьми, слідувати за ними та пояснювати правила безпеки.
Окрім цього, у міськраді Миколаєва дали кілька порад щодо безпеки дітей:
- прослідкуйте за тим, щоб всі вікна та балкони були в закритому доступі для дітей;
- розберіть весь мотлох на балконі, окрім того, що це створює небезпечні умови для дітей, це ще і несе за собою порушення пожежної безпеки;
- поясніть дітям, що купатися у водоймах міста суворо заборонено;
- не залишайте дітей без нагляду вдома, особливо, якщо поряд є небезпечні предмети, сірники тощо;
- не зловживайте допомогою старших дітей у догляді за молодшими дітьми, особливо, якщо всі діти знаходяться наодинці вдома, оскільки безпека ваших дітей - це ваша відповідальність.
До слова, нещодавно в Одеській області 11-місячна дитина впала у вигрібну яму під час, коли мати поралась у дворі. Лікарі констатували діагноз "стан після утоплення". Проте, на щастя, хлопчика вдалося врятувати.