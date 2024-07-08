Зауважимо, що вчора повідомляли про чотирьох жертв. Зокрема, знайшли двомісячну дівчинку, яка загинула через російську міну.
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Скільки людей загинуло внаслідок підриву на міні
Увечері 7 липня неподалік села Циркуни Харківського району підірвалося цивільне авто, яке наїхало на протитанкову міну.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що жертвами стали шестеро людей.
Серед загиблих:
- 53-річний водій автомобіля;
- його 64-річна сестра;
- чоловік близько 40 років, можливий племінник водія;
- 25-річна жінка, ймовірно, племінниця водія;
- її 5-річний син;
- 2-місячне немовля — ймовірно донька 25-річної жінки.
За словами начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова, 2-місячну дівчинку вибуховою хвилею відкинуло на 15 метрів від матерів.
Пошуки тривали від учора, першими йшли вибухотехніки – перевіряли територію,
– розповів він.
Синєгубов додав, що роботи на місці трагедії завершено, тіла загиблих передали до моргу. Надалі будуть проводитись ДНК-експертизи.
До слова, подібна трагедія сталася у Харківській області 24 червня. Тоді внаслідок підриву цивільного авто на міні загинуло двоє людей.